Japończycy wymyślili dmuchany skuter. Mieści się w plecaku

Pandemia koronawirusa skutecznie zniechęca ludzi na całym świecie do komunikacji miejskiej. Wiele osób przesiada się na rowery, ale dla mniej sprawnych jest najnowszy wynalazek japońskich naukowców: dmuchany skuter, który mieści się w plecaku.

Badacze z Uniwersytetu Tokijskiego stworzyli prototyp miejskiego skutera. Pojazd jest niezwykle poręczny, ponieważ jest nadmuchiwany. Poniżej dalsza część artykułu

Poimo – Portable and Inflatable Mobility – można schować do torby czy plecaka. Pojazd jest nadmuchiwany i w zasadzie do noszenia jest tylko podwozie, które składa się z czterech kół, silnika elektrycznego i 110-centymetrowej baterii. Całość waży zaledwie 5,5 kilograma.

Skuter można napompować, gdy tylko potrzebny jest do jazdy i spuścić z niego powietrze po dotarciu do celu. Następnie wystarczy schować do torby. Nadmuchiwanie trwa minutę za pomocą pompki elektrycznej. Poimo zbudowany jest z wytrzymałego termoplastycznego poliuretanu.

Pojazd już przeszedł pierwsze testy w Japonii. Ma szansę stać się tańszą i wygodniejszą do noszenia wersja składanych rowerów czy hulajnóg. Pierwsze opinie testujących były bardzo pozytywne. Nie wiadomo, ile miałby kosztować i wciąż trwają testy inżynierskie nad materiałami użytymi do jego produkcji, tak by skutery były jak najbardziej wytrzymałe.