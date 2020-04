Komputery na raty. Gigantyczny wzrost sprzedaży

– Z naszych danych wynika, że epidemia zweryfikowała plany zakupu przede wszystkim dodatkowych komputerów, bo laptopy są w tej chwili potrzebne w każdym domu, ale także sprzętu domowego. Polacy zaczynają doposażać swoje mieszkania. Widać też większe zainteresowanie np. zakupem konsol do gier. Ponieważ sklepy stacjonarne AGD/RTV są zamknięte, przenieśliśmy swoje zakupy do sieci. – mówi Agnieszka Kociemska, zastępca dyrektora Pionu Kredytów Konsumenckich Santander Consumer Banku. – Kredyt ratalny online daje bowiem możliwość zakupu niezbędnych w tym momencie sprzętów, na które nie moglibyśmy sobie normalnie pozwolić, bez wychodzenia z domu – przypomina.

Wiele wskazuje na to, że zarówno popularność e-commerce – do zakupów internetowych dołączyły bowiem grupy nigdy wcześniej nie korzystające z tego kanału – jak i możliwość wykonywania wszystkiego zdalnie, staną się silnym rynkowym trendem. Ograniczenia dotyczące handlu i zakazu przemieszczania się będą obowiązywały według najnowszych wytycznych rządu do 19 kwietnia. Z kolei przerwa w działaniu szkół będzie trwała przynajmniej do 26 kwietnia.