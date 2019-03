Google pracuje nad własnym smartfonem z elastycznym ekranem

W amerykańskim urzędzie patentowym pojawił się dowód na to, że Google nie chce przegapić mody na elastyczne ekrany.

Składane smartfony zaprezentowali już giganci smartfonowego rynku tacy jak Samsung czy Huawei. Okazuje się, że w tej konkurencji Google najwyraźniej nie zamierza zostawać daleko w tyle. Serwis Patently Mobile odkrył, że wyszukiwarkowy gigant, doskonale orientujący się w mobilnym rynku dzięki systemowi Android, złożył wniosek patentowy dotyczący składanego ekranu. Patent opisuje metodę konstrukcji panelu OLED, który mógłby być wielokrotnie składany i używany (jak napisano we wniosku patentowym) w „nowoczesnym urządzeniu komputerowym”.

Poniżej dalsza część artykułu

CZYTAJ TAKŻE: Składane ekrany to rewolucja. Po Samsungu wprowadzą je inni producenci

Z wniosku patentowego wynika, jak twierdzi z kolei serwis „The Verge”, że składany ekran od Google mógłby być składany w kształt litery Z. Warto przy tym zwrócić uwagę, że we wniosku patentowym Google ani razu nie wspomina o smartfonach, cały czas odnosząc się do „urządzenia komputerowego”, co może wskazywać, że ewentualne zastosowania ekranu mogą dotyczyć nie tylko smartfonów, ale także innych urządzeń takich jak tablety czy laptopy.

CZYTAJ TAKŻE: Smartfony z giętkimi ekranami. Czy skuszą klientów?

Koncern już ma doświadczenie w tworzeniu oprogramowania dla składanych urządzeń. Oprogramowanie dla Galaxy Fold powstało w rezultacie współpracy Samsunga z Google. Jednak ani Alphabet Inc (aktualnie nadrzędna spółka w holdingu, którego częścią jest Google), nie produkuje sama swoich urządzeń. Sprzedawane pod marką Google urządzenia z serii Pixel są produkowane przez firmy zewnętrzne. Przypuszczalnie więc produkcja urządzenia ze składanym ekranem wiązałaby się z przekazaniem licencji zewnętrznemu producentowi.

Patently Mobile odkrył także, że nad składanymi ekranami pracuje chiński koncern ZTE. Odpowiedni wniosek patentowy miał złożyć w chińskim urzędzie patentowym już w listopadzie 2018 roku.