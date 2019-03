Pierścionki otworzą drzwi, zapłacą w sklepie, zadzwonią

Miniaturyzacja elektroniki postępuje. Dzięki temu na rynku jest już dostępna biżuteria z zadziwiającą liczbą dodatkowych funkcji.

Niedługo na rynek ma trafić produkt pod marką Xenxo S-Ring, który posiada zadziwiającą liczbę funkcji jak na tak niewielkie rozmiary. Dzięki łączności Bluetooth można za jego pośrednictwem odbierać telefony, posługiwać się nim jako kluczem do drzwi, płacić w sklepie. Do tego może zostać użyty do wezwania pomocy, magazynowania danych czy komunikacji przy promocji asystentów głosowych. Ładowanie odbywa się przez wejście USB, które jest w razie potrzeby wysuwane.

Poniżej dalsza część artykułu

Producent przeprowadził zbiórkę w serwisie Indiegogo w maju 2018 r., pozyskując ponad 700 tys. dol., znacznie więcej, niż oczekiwał. Firma właśnie wyłączyła starą stronę internetową, a pod adresem xenxo.pro zapowiada, iż niedługo pojawi się więcej informacji. Wcześniej zapowiadała, iż jej obrączka będzie kosztowała w promocji ok. 180 dolarów.

Na rynku podobne produkty są dostępne już od jakiegoś czasu, ale wiele z nich wygląda dość tandetnie, jak pomniejszona wersja kauczukowej bransoletki. Coraz więcej firm stawia jednak także na wygląd, aby produkt obok licznych funkcjonalności,wyglądał też jak standardowa biżuteria. Udało się to choćby marce Motiv – jej produkt jest na rynku od 2017 r.

Segment wearables to obecnie najszybciej rosnąca część rynku elektroniki w Polsce. To z jednej strony inteligentne zegarki, czyli smartwatche, ale też np. bransoletki mierzące ciśnienie czy ubrania z wszytymi nadajnikami GPS

Obrączka ma tylko 8 mm szerokości, oferowana jest w trzech kolorach, w wersji zarówno damskiej, jak i męskiej. Na jednym naładowaniu jest w stanie pracować nawet pięć dni, a jej największą zaletą jest specjalna funkcja pozwalająca za pomocną gestów zalogować się np. na konta w serwisach społecznościowych.

Taka możliwość istnieje przy logowaniu się na konta w takich serwisach, jak Facebook, Amazon, Google, Reddit, Twitter, Skype, Slack. Ten model inteligentnej biżuterii kosztuje ok. 200 dol.

W Polsce trend na urządzenia ubieralne, czyli z ang. wearables, również widać, choć akurat smart pierścionków w czołowych sklepach z elektronika nie ma. Jednak cały segment wearables to obecnie najszybciej rosnąca część rynku elektroniki w Polsce. To z jednej strony inteligentne zegarki, czyli smartwatche, ale też np. bransoletki mierzące ciśnienie czy ubrania z wszytymi nadajnikami GPS.

Z danych GfK, o których pisaliśmy już w „Rzeczpospolitej”, wynika, że ich sprzedaż wartościowo tylko w październiku 2018 r. wzrosła o 92,9 proc. – trzykrotnie mocniej niż wicelider pod względem tempa wzrostu, czyli telekomunikacja. Taki trend trwa już od dawna.