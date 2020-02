Smartfon największą ofiarą wirusa. Cios w elektronikę

Atak zbierającego śmiertelne żniwo koronawirusa, określanego jako Covid-19, ma poważne konsekwencje dla wielu sektorów globalnej gospodarki. Ponieważ swoje epicentrum wirus z Wuhanu ma w Chinach, czyli światowym centrum produkcji elektroniki i jednym z największych rynków zbytu dla takich urządzeń, to właśnie branża nowych technologii należy do tych sektorów, które na epidemii ucierpiały najmocniej. Symbolem problemów firm z branży ICT stały się odwołane targi Mobile World Congress w Barcelonie, największa impreza telekomunikacyjna w Europie. Z udziału w tym wydarzeniu, które miało odbyć się w ostatnim tygodniu lutego, wcześniej wycofali się bowiem – w obawie przed epidemią – giganci, jak Sony, LG, Nvidia, Ericsson, Intel, Samsung i ZTE.

Jedną z ofiar koronawirusa padł rynek smartfonów. Sprzedaż tych sprzętów w Chinach dramatycznie spada. Analitycy prognozują, że w I kwartale br. popyt skurczy się o rekordowe 20 proc., choć część ekspertów szacuje, że może to być nawet ok. 40 proc. Brady Wang, dyrektor w Counterpoint Research, twierdzi, że będzie to konsekwencją aż 50-proc. spadków sprzedaży smartfonów w sklepach stacjonarnych. Co więcej, spodziewa się, że problemy z produkcją i dostawami urządzeń będą skutkowały również spadkami zapasów na II kwartał.

Dostęp do smartfonów, nie tylko chińskich marek, może być ograniczony. Dotyczy to również Apple’a. Gigant już ostrzega, iż z powodu epidemii dojdzie do niedoboru iPhone’ów na globalnym rynku. Co więcej, koncern zastrzegł, że osiągnięcie zaplanowanych wcześniej, na poziomie 62–67 mld dol. kwartalnych przychodów, jest mało prawdopodobne. To bezpośredni efekt decyzji o zamknięciu wszystkich salonów Apple’a w ChRL i niewystarczającej liczby rąk do pracy w fabryce Foxconn w mieście Zhengzhou.