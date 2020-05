Pandemiczny szał na zakupy w internecie. Wzrosty o 400 proc.

– W marcu zyskiwały internetowe sklepy spożywcze, drogerie online i e-sklepy z zabawkami, a w kwietniu rekordy notowali sprzedawcy sprzętu komputerowego i akcesoriów do domu i ogrodu – mówi Oliwia Tomalik, marketing manager Shoper, na której działa ponad 13 tys. e-sklepów. Mowa o kilkusetprocentowych skokach, co oznacza, że w sieci pojawiło się wielu nowych klientów.

– Pandemia sprawiła, że handel elektroniczny zyskał na sile, a wiele firm uświadomiło sobie, jak istotna jest obecnie sprzedaż i zakupy w sieci internetowej. Przetasowania na ryku już teraz wskazują na to, że inwestycje marketingowe zostaną skierowane właśnie w stronę e-commerce kosztem stacjonarnych placówek handlowych – mówi Dagmara Plata-Alf, ekspertka w dziedzinie marketingu internetowego z ALK.

– Po przeniesieniu działalności do sieci wiele biznesów już z niej nie zrezygnuje, bo tam też przenieśli się ich klienci. Możemy spodziewać się, że odnotowywane w zeszłych latach tendencje wzrostowe się utrzymają – dodaje.

Allegro w marcu uruchomiło warty 30 mln zł pakiet dla sprzedających. – Przesunęliśmy m.in. o 60 dni termin pobierania prowizji, czy zrezygnowaliśmy z zapowiadanych zmian w regulaminach i cennikach. Nowym sprzedającym daliśmy możliwość handlu bez kosztów przez trzy miesiące – podaje biuro prasowe firmy. W efekcie w samym kwietniu zarejestrowało się 9 tys. nowych, co daje jedną co pięć minut. Sprzedawcy zamieścili też w kwietniu prawie trzy razy więcej ofert niż średnio miesięcznie.

Także platforma Ceneo pospieszyła ze wsparciem. – W ramach tych działań udostępniliśmy im na preferencyjnych warunkach narzędzia do promocji swoich ofert oraz obniżyliśmy prowizje dla sklepów sprzedających w usłudze „Kup teraz” – mówi Tomasz Jankowski, rzecznik Ceneo. – Tylko w kwietniu na Ceneo.pl ich liczba zwiększyła się o ponad 23 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Wiele wskazuje, że w maju również będziemy mieć podobny wynik. Warto podkreślić, że kwiecień w naszym przypadku był rekordowy pod względem wizyt klientów. Odnotowaliśmy ich blisko 81 mln – dodaje.

Nie wszystkich z pewnością da się utrzymać. – Jedną z branż, która zyskała na pandemii, jest sprzedaż artykułów spożywczych przez internet. Nie zakładam jednak, aby takie wyniki mogły się utrzymać – mówi Krystian Wesołowski, ekspert Blue Media. – Ludzie wrócą do klasycznego modelu zakupów, tym bardziej że na rynku pod chmurką można „dotknąć” owoców czy warzyw, a w ulubionym sklepie z wędlinami obejrzeć przez szybę w lodówce produkty, które chce się kupić – dodaje.

Wyzwań dla sektora nie brakuje. – Koronawirus zadziałał jak katalizator i przyspieszył trendy, które pięły się w górę od lat i miały rozkwitnąć w kolejnej dekadzie. Biznesy, które przyparte do muru zainwestowały w dystrybucję online, przekonały się, jakie korzyści niesie za sobą ten kanał, często będąc jedynym źródłem przychodów – mówi Bartosz Górecki, brand manager merce.com. – Te firmy nadal będą rozwijać ten kanał sprzedaży i z pomocą kampanii marketingowych zachęcać do kupowania przez internet. Kto zainwestuje w kanał online teraz, gdy jest jeszcze kawałek rynku do zgarnięcia, skorzysta. Ci, którzy się spóźnią i będą chcieli uszczknąć kawałek e-commerce’owego tortu wtedy, gdy w internecie zrobi się tłoczno, będą musieli się postarać bardziej – dodaje.