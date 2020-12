Najlepsze 2020. Gates stworzył Covid-19? Wywiad ma być dowodem

Tak przynajmniej wynika z raportu opracowanego przez dziennik „New York Times” i Zignal Labs, firmę analizująca media. Według danych, które udało im się zgromadzić i porównać, założyciel Microsoftu stał się ofiarą teorii spiskowych. Ponad 1,2 miliona razy połączono go z pandemią koronawirusa na YouTube, Facebooku i Twitterze.

Zwolennicy spiskowych teorii uznali, że to on jest winien pandemii koronawirusa. Tak wynika z analizy wpisów internetowych, audycji radiowych i telewizyjnych. Między lutym a kwietniem Gates był o 33 proc. częściej uznawany za winowajcę niż sieć 5G. Jak dotąd to nowa technologia była najpopularniejszym „winowajcą” pandemii.