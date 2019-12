Zamknięto pirackie serwisy filmowe. Jeden większy od Netfliksa

To nie przeszkadzało im jednak zarabiać na nich grube pieniądze. Obydwa serwisy stały się niezwykle popularne w sieci i korzystały z nich dziesiątki tysięcy płatnych subskrybentów. Działały na różnych urządzeniach, w tym na komputerach, smartfonach, tabletach i konsolach do gier – donosi CNN, powołując się na informacje amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości.

Piractwo w sieci jest największym problemem serwisów streamingowych i co roku zabiera im miliony dolarów. W 2015 roku prezes Netfliksa Reed Hastings nazwał piractwo „największym rywalem firmy” – i jak widać wciąż się to nie zmieniło. Władze jednak z każdym rokiem zaostrzają walkę z cyberprzestępcami, coraz częściej pukając do ich drzwi, a giganci streamingowi chętnie przyłączają się do tej akcji. Z amerykańską policją współpracuje już w tej materii między innymi Hulu, HBO i Amazon.