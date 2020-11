Festiwal promocji w sieci. Czas na Black Friday i Cyber Monday

Choć sezon świąteczny zawsze kojarzył się z wszelkimi akcjami zwiększającymi sprzedaż, to ten rok będzie wyjątkowy. Od Dnia Singla trwają intensywne promocje.

O ile w latach poprzednich dopiero pod koniec listopada mieliśmy początek sezonu promocji, czyli Black Friday, to już od pierwszych dni miesiąca widać to hasło w reklamach. Ceny na elektronikę są zazwyczaj obniżone o 10 lub kilkanaście procent, ale są także większe rabaty. W sklepie Media Markt można było kupić smartfon OPPO A91 za 899 zł czyli ponad 30 proc. taniej. Taki sam rabat był na oczyszczacz powietrza HB IRIS150 Aitfree. W RTV Euro AGD oraz Media Expert kilkusetzłotowe rabaty na smartfony, telewizory, laptopy pokazują, jak handlowcy walczą o klientów. W Euro można kupić zegarek sportowy Suunto 5 G1 ponad 30 proc. taniej, a aparat Olympus E-M10 Mark III ponad 20 proc. taniej. Promocji będzie przybywało. Poniżej dalsza część artykułu

Polacy lubią rabaty – Według Deloitte, w 2019 r. średnia obniżka cen wynosiła 4 proc. Biorąc pod uwagę ograniczenia w handlu tradycyjnym, możemy przypuszczać, że teraz również nie doświadczymy dużych upustów, a Black Friday może stać się okazją do nadrabiania strat przez sprzedawców – mówi Łukasz Sztuczyński, szef działu SHOP+ w Mindshare Polska.

– Polski Black Friday jest raczej sprytnym zabiegiem niż festiwalem zakupowym podobnym do pierwowzoru z USA – dodaje. Jego zadaniem jest stworzenie wrażenia ograniczonej dostępności okazji do nabycia produktów, co skłania konsumentów do szybszego podejmowania decyzji.

Według sondażu UCE Research i SYNO Poland dla sklepu Złote Wyprzedaże tylko 21 proc. Polaków nie planuje w tym roku zakupów w Black Friday. Tyle samo osób nie wie, ile pieniędzy może wydać.

– Coraz częściej planujemy wydatki świąteczne i prezenty z wyprzedzeniem. Biorąc pod uwagę sytuację, związaną m.in. z zakazem handlu w niedziele i zamknięciem galerii, zakupy z offline przeniosą się do sieci. Kumulacja powyższych może stanowić wyzwanie dla e-sklepów i branży kurierskiej – mówi Wojciech Kliber, wiceprezes Sendit. Według danych firmy czwarty kwartał to co roku większe o około 13 proc. (+/-2 proc.) obroty od średniej z pozostałych kwartałów. Jeszcze wyższe są zwyżki w najbardziej intensywnych zakupowo miesiącach, sięgając średnio około 20 proc. – Rekordy dzienne bite są w połowie grudnia – różnice w obrotach to kilkaset procent – dodaje.

Idą kolejne przeceny Firmy wykorzystają każdą okazję do zwiększenia sprzedaży. Pierwsza już była, choć Dzień Singla z 11 listopada był świętem na chińskich platformach, to w tym roku pod tym hasłem promowało się wielu polskich sprzedawców. Akcja była wielki sukcesem – rok temu wygenerowała ok. 40 mld dol. w tym – 74,1 mld dol. W akcji wzięło udział 800 mln użytkowników.

Teraz zaczną się promować kolejne akcje. – Zainteresowanie zakupami podczas Black Friday w Polsce rośnie. Prognozujemy, że serwis tego dnia odwiedzi 3,5 mln użytkowników – mówi Radosław Tyszko, dyrektor sprzedaży Ceneo.pl. – Mimo że producenci i sklepy rozciągają Black Friday do Black Week, a w tym roku mówi się nawet o całym miesiącu promocji, to widzimy, że w czarny piątek największa część konsumentów robi zakupy. W 2019 roku 20 proc. przejść do ofert odnotowaliśmy w piątek.

CZYTAJ TAKŻE: Rosja chce mieć swojego Amazona

Jak podaje Ceneo, ogromnym zainteresowaniem podczas Black Friday cieszy się elektronika – smartfony w 2019 zanotowały 164 proc. wzrost zainteresowania w stosunku do tygodnia wcześniejszego, telewizory – 133 proc., smartwatche –299 proc., a słuchawki – 251 proc.

Sieci handlowe w ten sposób planują swoje akcje. – Od 5 listopada prowadzimy akcje pod hasłem Black Friday. W kolejnych odsłonach akcji zmieniają się produkty i promocje się nie powtarzają. Na ostatni dzień i wielki finał w postaci Black Friday oczywiście szykujemy coś specjalnego – mówi Paweł Kuźma, dyrektor e-commerce w MediaMarkt. – Zachęcamy od kilku tygodni do zakupów w poniedziałki, w ramach Happy Hours po godz. 16 w sklepach stacjonarnych, jak i w e-sklepie dostępne są produkty ze specjalną promocją – dodaje.