Polski startup korzysta na koronawirusie. Sprawdzą tożsamość online

Warszawski startup założony raptem niecałe cztery miesiące temu rusza właśnie z rynkową ekspansją agregatora danych osobowych. Za innowacyjnym projektem stoją Krzysztof Klimczak, Marek Rogoziński oraz Jarosław Sygitowicz, a więc założyciele Zencard, startupu kupionego w 2017 r. przez PKO BP. Chcą wykorzystać doświadczenie zdobyte w ich pierwszym biznesie, gdy stworzyli system agregowania kart lojalnościowych „spięty” w ramach jednej karty bankowej. Czy i teraz ich pomysł okaże się sukcesem? Pierwsi klienci i inwestorzy, których zdobyła ich firma Authologic, wskazują na to, że są na dobrej drodze do tego celu.

Authologic to platforma agregująca różne metody weryfikacji tożsamości, m.in. przez użycie danych bankowych oraz skanowanie dokumentów czy rozpoznawanie twarzy za pomocą selfie. Autentykacja w oparciu o systemy banków spółka rozwija na licencji polsko-belgijskiego fintechu Banqup. Te uniwersalne rozwiązania przydatne są każdej firmie, dla której kluczowe jest zweryfikowanie tożsamości klienta online, np. przed podpisaniem umowy. Obecnie z rozwiązania Authologic korzysta już pierwszych pięciu klientów, w tym platforma Vooom do wynajmowania samochodów i innych pojazdów czy startup Simpl.rent, umożliwiający weryfikację najemców.

– Authologic to świetna usługa, która umożliwia wykorzystanie tożsamości zweryfikowanej przez banki do szybkiego wynajmu pojazdów. Dzięki temu użytkownik może uniknąć czasochłonnego zakładania kont w wielu systemach carsharingowych i cieszyć się dostępem do pojazdów, które są dostępne najbliżej niego – mówi Łukasz Anwajler, członek zarządu Vooom.

Jak podkreśla, wykorzystanie Authologic to duży krok w kierunku spójnego ekosystemu mobilności jako usługi (ang. Mobility as a Service), który realizuje w Vooom. – Obniża to barierę wejścia do całej kategorii mobilności miejskiej, na czym zyska cała branża – przekonuje Anwajler.