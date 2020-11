Ikona społeczności LGBT okiełznała pandemię koronawirusa

Od najmłodszych lat była inna. Mówi o sobie, że jest anarchoindywidualistką (nurt sprzeciwiający się poddawaniu jednostki zewnętrznej woli). Nic więc dziwnego, że środowisko szkolne zupełnie jej nie odpowiadało. W wieku 14 lat porzuciła publiczną edukację i zdecydowała się na nauczanie indywidualne. Gdy miała 19 lat, założyła pierwszą firmę. Wyjechała do Kalifornii. Doradzała m.in. koncernowi Apple w projektach dotyczących sztucznej inteligencji. Gigant za jej czas i wiedzę płacił krocie – 1 bitcoina za godzinę (dziś to równowartość prawie 13,5 tys. dol.). Uznano ją również za jednego z najlepszych programistów na świecie. Okazało się, że jest osobą nad wyraz inteligentną – jej IQ wynosi aż 180. A to więcej, niż miał genialny fizyk Stephen Hawking (generalnie wartości IQ między 130 a 140 osiąga niecałe 3 proc. populacji; wyższa skala to już ewenement). Już gdy miała sześć lat, rozwiązywała zaawansowane działania matematyczne, a przed ósmym rokiem życia zaczęła programować.