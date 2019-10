HBO Max ujawnia cenę. To będzie bitwa internetowych telewizji

10 tysięcy godzin – tyle treści będzie zawierał serwis HBO Max podczas swojej premiery. Za jego pośrednictwem użytkownicy będą mieli dostęp do niemal 1800 filmów, w tym do największych hitów wytwórni filmowej Warner Bros., czyli m.in. „Ulica Sezamkowa”, „Władca Pierścieni”, a także wszystkie odsłony „Supermana” i „Batmana” z ostatnich 40 lat.

Oprócz materiałów Warner Bros. serwis będzie zawierał produkcje m.in. New Line, DC Entertainment, czy Cartoon Network. Na antenie zobaczymy bardzo znane produkcje takie jak „Przyjaciele”, „Teoria wielkiego podrywu”, „South Park” czy „Rick i Morty”. Dodatkowo fani serialu „Gra o Tron” doczekali się pierwszego prequelu. Właściciele zapowiedzieli, że serial House of the Dragon będzie rozgrywać się przed wydarzeniami z kultowej produkcji HBO. Podczas konferencji ujawniono także, że w późniejszym czasie subskrybenci będą mogli skorzystać z treści nadawanych na żywo.