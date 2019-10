Discovery i Cyfrowy Polsat łączą siły. Wojna płatnych telewizji

Discovery z TVN oraz Cyfrowy Polsat uruchomia wspólny serwis telewizji internetowej. Na początek wykładają 60 mln zł. Co dalej z Ipla.tv i Playerem?

Dwie największe prywatne grupy telewizyjne w Polsce: Discovery, właściciel stacji TVN i Cyfrowy Polsat poinformowały dziś, że utworzą nową platformę OTT (ang. over the top). Chodzi o wspólny serwis z treściami wideo. Jak podano, ma on zapewnić widzom szeroki wybór treści i zwiększyć dostęp do polskich produkcji. Poniżej dalsza część artykułu

Telewizyjne grupy chcą na początek zainwestować w projekt po 30 mln zł każda. Grupa Discovery obejmie 50 proc. udziałów w spółce, którą utworzył Cyfrowy Polsat. Może się to stać dopiero wówczas, gdy uzyska zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„Na późniejszym etapie Discovery zobowiązane jest również złożyć oświadczenie w przedmiocie braku występowania okoliczności uniemożliwiających realizację Projektu” – podał także Cyfrowy Polsat.

Na razie Discovery i Cyfrowy Polsat podpisały umowę joint venture. Jak informują ich wspólna platforma OTT ma być dostępna w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych. Daty jej startu nie wskazano.

„W ciągu ostatnich kilku lat na całym świecie następuje proces agregowania treści, dzięki czemu powstały międzynarodowe serwisy OTT o globalnym zasięgu. Nadawcy także łączą swoje zasoby, tworząc komplementarne serwisy o lokalnym charakterze, uwzględniające specyficzne potrzeby i upodobania widzów. Discovery realizuje już tego typu przedsięwzięcie na rynku niemieckim” – wyjaśniają firmy.

„Nowy serwis zapewni widzom dostęp do polskich filmów, seriali, dokumentów, programów sportowych oraz rozrywkowych w jednym miejscu. W ofercie znajdzie się szeroki zakres lokalnych produkcji TVN, Polsatu, kontent zakupiony u zewnętrznych producentów, a także produkcje własne realizowane przez nowy podmiot” – czytamy w komunikacie.

– Dzisiaj widzowie oczekują łatwego dostępu do ulubionych programów w jednym miejscu. Nasz serwis będzie właśnie taką platformą umożliwiającą o każdej porze i w każdym miejscu oglądanie najbardziej popularnych seriali, filmów i programów skierowanych do polskiego odbiorcy” – mówi Katarzyna Kieli, prezes i dyrektor zarządzająca Discovery w regionie EMEA.

– To nowe wspólne przedsięwzięcie wpisuje się w naszą strategię międzynarodową. Wierzymy, że właśnie teraz jest najlepszy moment, aby nadawcy telewizyjni tworzyli wspólnie produkty odpowiadające na potrzeby konsumentów. Polscy widzowie mają dostęp do wielu serwisów z produkcjami międzynarodowymi, a nasza inicjatywa będzie dla nich naturalną platformą oferującą polskie treści – dodaje Katarzyna Kieli.

– Cieszymy się, że współtworzymy projekt, który może stać się realną konkurencją dla międzynarodowych serwisów. Mamy ambicje, aby platforma oferowała najlepsze i najwyższej jakości rozwiązania technologiczne. Szczególnie ważne jest to, że ten pełen wyzwań projekt może powstać właśnie w Polsce. Dzięki temu polski kontent będzie mógł trafić również do międzynarodowego widza – komentuje Maciej Stec, wiceprezes ds. strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Jak zapewniono, platforma będzie podmiotem niezależnym biznesowo. Telewizje najwyraźniej postawiły na budowę skali. Jak podały, skala platformy spowoduje, że będzie atrakcyjną ofertą zarówno dla producentów dostarczających polski i międzynarodowy kontent, jak i dla klientów reklamowych.

„Model biznesowy zakłada otwartą i powszechną dostępność serwisu dla każdego internauty. Platforma będzie otwarta na współpracę z różnymi dostawcami treści. Wspólne przedsięwzięcie zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody regulatora. Początkowo będą oferowane usługi AVOD, w dalszej kolejności planowane jest włączenie usług w modelu SVOD” – czytamy.

Nie podano, co stanie się z działającymi już platformami telewizyjnymi stacji. TVN ma przecież Player.pl, a Cyfrowy Polsat – Ipla.tv. Należą one do najpopularniejszych serwisów VoD w kraju.

„Pozostaną dostępne dla widzów, a ich przyszły kształt będzie określony w najbliższym czasie” – czytamy w komunikacie.

Grupa TVN jest mniejszościowym udziałowcem satelitarnej platformy Platforma Canal+. Większościowy pakiet platformy należy do koncernu Vivendi i jego spółki zależnej Grupa Canal+. Grupa ta poinformowała niedawno o zawarciu umowy z Netfliksem, na mocy której będzie oferować dostęp do tego serwisu swoim abonentom w ramach jednej subskrypcji.