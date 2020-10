Spektakularna porażka telewizyjnego serwisu przyszłości

Nie pomogło nawet to, że Katzenberg do współpracy namówił Stephena Spielberga, Stephen Soderbergh czy Jennifer Lopez, a także takie gwiazdy ekranu jak Idris Elba, James Franco, Naomi Watts, Tom Cruise, Guillermo del Toro, Bill Murray, Liam Hemsworth czy LeBron James.

Mimo to Katzenberg i Whitman postanowili wytrwać, licząc na to, że być może lockdown skończy się a ludzie znów będą szukali sposobi na zabicie czasu w drodze do pracy i z pracy do domu. Niestety, w lipcu tego roku liczba abonentów serwisu nadal była skromna – 5,6 mln a na dodatek według wyliczeń firmy analitycznej Sensor Tower zaledwie 72 tys. z 910 tys. którzy ściągnęli aplikacje pierwszego dnia, zdecydowało się na wykupienie abonamentu, Quibi zaprzeczyło wyliczeniom firmy, ale nie przedstawiło własnych danych.