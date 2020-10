Nowy film o Bondzie nie dla kin? Apple chce przejąć produkcję

Czy podobny los spotka „No Time to Die”? Wiele wskazuje na to, że MGM (to do tego studia należy franczyza filmów o Bondzie) znalazł się pod ścianą i poszuka tego, kto da więcej. Nie chce powtórzyć bowiem wpadki filmu „Tenet”, który – pomimo epidemii koronawirusa – wszedł na ekrany kin i zarobił w USA ledwie 50 mln dol.