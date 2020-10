Rosja chce mieć swojego Amazona

Covid-19 przyciągnął do internetu około 10 mln rosyjskich konsumentów. Po tym, jak prezydent Władimir Putin nakazał zamknięcie sklepów na prawie dwa miesiące podczas wiosennej fali zachorowań na koronawirusa, pozostawiło to konsumentom niewielki wybór i wielu rozpoczęło przygodę z handlem e-commerce. Według prognoz firmy Data Insight, wartość sprzedaży internetowej w Rosji wzrośnie o 44 proc. w 2020 r. do 2,5 bln rubli (32 mld dol.).

Poniżej dalsza część artykułu