Wyniki Netflixa rozczarowały. Klienci już się tak nie garną

Zarząd zapowiadał latem 2,5 mln, a konsensus rynkowy sięgał 3,3 mln. Tylko przychody były nieco wyższe od oczekiwań i wyniosły 6,44 mld dol. „Wolniejsze tempo wzrostu to efekt rekordowych napływów nowych abonentów w pierwszej połowie roku” – tłumaczy spółka.

Pandemia koronawirusa zatrzymała ludzi na całym świecie w domach na wiele miesięcy. Wielu z nich zdecydowało się na wykupienie usług streamingowych w tym Netflixa, który potężnie zwiększył liczbę abonentów w pierwszych dwóch kwartałach tego roku do rekordowych poziomów, a to przełożyło się na wzrost wartości akcji firmy aż o 70 procent.

Disney+ coraz częściej decyduje się na udostępnienie w internecie swoich filmów, które miały mieć premierę w kinach. Ze względu na pandemię część premier odłożono, ale kilka filmów trafiło do streamingu. Ma to przyciągnąć widzów do nowej platformy. Najwyraźniej taktyka ta działa, ponieważ Disney+ zyskał 60 mln subskrybentów w niecały rok.