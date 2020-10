Allegro: duży popyt na akcje i redukcja

Allegro zwiększyło 25 września pulę akcji w ofercie publicznej o 30,8 mln sztuk, czyli o 14,3 proc., do 246,8 mln akcji (łącznie z akcjami z puli stabilizacyjnej). IPO obejmowało początkowo łącznie 216 mln akcji, w tym do 15 proc. akcji, które trafią do Morgan Stanley jako opcja stabilizująca kurs po debiucie spółki na giełdzie.