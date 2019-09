Tego jeszcze nie było. 76-letni De Niro zagra 20 latka

— The Irishman (@TheIrishmanFilm) September 25, 2019

Mimo ogromnego budżetu filmu (blisko 200 mln dolarów) komputerowo odmłodzony De Niro nie wygląda naturalnie. Choć już najnowsze dzieło Scorsese przez wielu typowane jest do Oscara, to właśnie jakość efektów specjalnych może bardziej predestynować „Irlandczyka” do zdobycia Złotych Malin. Cyfrowy De Niro bardziej przypomina bowiem bohatera kiepskiej graficznie gry wideo.