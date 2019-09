Świat polskich internetowych gwiazd

Czołowi polscy youtuberzy i instagramerzy są w stanie – dzięki współpracy z markami – generować kilkadziesiąt tysięcy złotych przychodu miesięcznie. Takich najpopularniejszych tzw. influencerów w sieci obserwuje nawet ponad 1 mln fanów. Fakt, że nastolatek, który nagrywa filmy w internecie i ma własny kanał na YouTubie, jest w stanie zarobić w ciągu miesiąca więcej niż jego rodzice w pół roku, wciąż wywołuje zdziwienie u wielu osób. Dynamiczny rozwój mediów społecznościowych, postęp technologiczny i rosnące znaczenie online’owych twórców w grupie, z reguły młodszych, konsumentów treści internetowych to niewątpliwie rewolucja. Dla pokolenia Z (urodzeni po roku 2000) i milenialsów znani youtuberzy czy twórcy z Instagrama to dziś często takie same gwiazdy, a czasem nawet większe, niż idole ze scen muzycznych i planów filmowych. Zarobki na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie czy kilkuset tysięcy za realizację długofalowego projektu to w przypadku topowych twórców nad Wisłą nic nowego. Poniżej dalsza część artykułu

Zarobić na YouTubie i Instagramie Influencerzy, bo o nich mowa, to z reguły internetowi twórcy, mający imponujące grono wiernych fanów, śledzących ich poczynania na monitorze komputera czy ekranie smartfona. Ich wpływ (z ang. influence) i oddziaływanie na widzów, w świecie online określanych raczej jako subskrybenci, jest dziś porównywalny z gwiazdami „tradycyjnego” show-biznesu. Ową „moc” – zarówno gwiazd sportu, telewizji czy estrady, jak i internetowych twórców – chętnie wykorzystują marki, które chcą zareklamować swoje produkty i wypromować swoje usługi.

Wśród fanów zaskoczenie wciąż wywołuje fakt, że ich idole zarabiają na swojej pasji, a nie tylko dostarczają powodów do rozrywki. Dowodem na to może być sytuacja z polskiego rynku, z ostatnich tygodni, gdy na skutek ataku hakera na agencję marketingu kooperującą z influencerami do sieci wyciekło kilka faktur dotyczących między innymi współprac komercyjnych.

Czy zatem można się dziwić lub oburzać, że ulubiony twórca, którego działalność online śledzą setki tysięcy, a czasem nawet miliony subskrybentów, może liczyć na wynagrodzenie ze strony współpracującej z nim marki?

– To zupełnie naturalne. Dla wielu znanych internetowych twórców na całym świecie działalność w sieci to zawód – mówi Tobiasz Wybraniec, prezes agencji GetHero. Jedni zarabiają mniej, inni więcej.

– Nie ulega jednak wątpliwości, że w ciągu ostatnich paru lat stawki, jakie ci najpopularniejsi są w stanie wypracować, urosły. Dziś średni przychód dla czołowych twórców, z jakimi współpracujemy, miesięcznie przekracza kilkadziesiąt tysięcy złotych – dodaje Paweł Kowalczyk, wiceprezes GetHero.

Zarobki topowych youtuberów czy instagramerów w naszym kraju są zdecydowanie większe. Z częścią z nich współpracuje GetHero. To właśnie ta agencja influencer marketingu padła ofiarą cyberataku i wycieku dokumentów.W sieci celebrytów zastępują influencerzy.

– Zostaliśmy zaszantażowani, ale nie zapłaciliśmy hakerowi – tłumaczy Paweł Kowalczyk.

Atakujący opublikowali informację o filmie na YouTubie, autorstwa WiP Bros, za który Durex rzekomo zapłacił 18,5 tys. zł. Niektórych zdziwiło, że twórcy dostają pieniądze od marek, inni zwracają uwagę na duże kwoty, kolejni wskazują na rolę agencji obsługujących influencerów. I owemu zaskoczeniu trudno się dziwić. Influencer marketing w Polsce jest wciąż młodą branżą. Agencje wspierające znanych internetowych twórców istnieją niecałe dziesięć lat, czyli znacznie krócej niż agencje marketingowe funkcjonujące w świecie tradycyjnych mediów. Wiele osób nie zdaje sobie więc sprawy, jak funkcjonuje świat internetowych gwiazd.

– Influencerzy budują swoją popularność na własnej osobowości i pracy. Z reguły zaczyna się od tego, że youtuberzy i instagramerzy tworzą z pasji. Jednak wraz z rosnącą grupą odbiorców zaczynają przyciągać firmy, które chcą skorzystać z rozpoznawalności i więzi z fanami do promocji marki w mediach społecznościowych. Dzięki nim mogą uwiarygodnić swój produkt czy usługę. To dziś dla wielu marketerów lepsze rozwiązanie niż tradycyjna reklama displayowa – wyjaśnia Tobiasz Wybraniec. – Dziś już naturalne jest sięganie po rozpoznawalnych aktorów czy sportowców, by występowali w reklamach. Podobnie jest w sieci, z tym że celebrytów zastępują influencerzy – kontynuuje nasz rozmówca.

Jak zaznacza, różnica polega na tym, że influencerzy – dzięki mediom społecznościowym – posiadają własne kanały dotarcia do odbiorców.

Reklamodawcy dostrzegli zjawisko skutecznej komunikacji marketingowej, którą zapewniają twórcy. Trend potwierdzają raporty o wydatkach na reklamę. Wskazują one jednoznacznie, że nakłady na promocję w sieci rosną, a w przypadku telewizji spadają.

– W internecie są fani i odbiorcy, a zatem też przyszłość. Najmłodsi przestają oglądać telewizję, a telewizory wykorzystują coraz częściej jako narzędzie do wyświetlania treści online – przekonuje Paweł Kowalczyk.

Trend jest oczywisty. A pieniądze np. za lokowanie produktów i promocję marek online płyną szerokim strumieniem, co przekłada się na poprawę jakości treści tworzonych przez influencerów.

Inwestowanie w przyszłość – Oczywiste jest, że twórcy zarabiają. Dzięki sponsorom są w stanie wynająć profesjonalne studio, ekipę operatorów. Trudno np., by Michał Jesionowski, autor kanału „Miłośnicy czterech kółek” na YouTubie, z własnych pieniędzy finansował modernizację aut internautów. Realizacja serii takich programów liczona może być przecież w setkach tysięcy złotych – podkreśla Tobiasz Wybraniec.

Często najpopularniejsi influencerzy rozwijają swoją działalność tak mocno, że budują całe przedsiębiorstwa. Wystarczy wymienić grupę Abstra, która na bazie swojego kanału stworzyła prężnie funkcjonujący biznes.

– Zdziwienie internautów, którzy nie widzą całego zaplecza, a jedynie na ekranie obserwują młodego chłopaka, jest więc zrozumiałe – dodają przedstawiciele GetHero.

Agencja obsługuje i rozwija liczną grupę influencerów. Pomaga w relacjach z markami i reklamodawcami, pozyskiwaniu kontraktów, ale również w tworzeniu kampanii, których kluczowymi elementami są materiały wideo na kanały społecznościowe. Jak zapewniają w GetHero, po wycieku, do którego doszło w lutym (haker zaczął ujawniać materiały dopiero teraz, tj. we wrześniu 2019), wprowadzono szereg zabezpieczeń i procedur, które mają w przyszłości zapobiec podobnym cyberatakom.

– Sytuacja jest opanowana, prokuratura, policja i Wydział do Walki z Cyberprzestępczością prowadzą dochodzenie – wskazuje Kowalczyk.

