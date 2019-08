Im więcej emotikonów, tym częściej uprawiasz seks Adobe Stock

Wojciech Sarnowski

Osoby używające emotikonów znacznie częściej chodzą na randki, częściej romansują i częściej uprawiają seks – wynika z najnowszych badań przeprowadzone przez The Kinsey Institute for Research in Sex, Geneder and Reproduction przy Uniwersytecie Indiana w USA.