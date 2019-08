Szef AliExpress: Dzięki blogerom będziemy Polakom kojarzyć się z modą

Polska to dla nas pewnego rodzaju brama do innych rynków europejskich, widzimy tu wielki potencjał. Usprawnienia w systemie dostaw przesyłek to jeden z naszych priorytetów – mówi Wang Mingqiang, dyrektor generalny AliExpress.

Wasza firma niechętnie dzieli się informacjami na temat skali swojej działalności w Polsce, ale czy możemy się dowiedzieć, jak wielu Polaków kupuje za pośrednictwem serwisu AliExpress? Poniżej dalsza część artykułu

Jesteśmy częścią globalnej grupy notowanej na giełdzie, co wiąże się z określonymi ograniczeniami, jak choćby brakiem możliwości podawania danych odnośnie do konkretnych rynków, np. obrotów czy liczby klientów. Niemniej mogę potwierdzić, że z punktu widzenia AliExpress Polska jest w grupie kluczowych rynków, na których nasze operacje rozwijają się najszybciej. Mówimy nie tylko o ujęciu europejskim, ale globalnym – nasza działalność rozwija się tu bardzo szybko.

Mówimy jednak o setkach tysięcy czy milionach regularnie kupujących?

Nie możemy podać takich informacji, mogę jednak potwierdzić, że coraz więcej Polaków kupuje oraz finalizuje transakcje za naszym pośrednictwem. Widzimy także rosnącą liczbę kategorii, w ramach których Polacy zawierają transakcje w Chinach, co jest dla nas także bardzo pozytywną informacją.

Czy Polacy kupują na AliExpress sezonowo? Czy znaczenie obrotów z grudnia i listopada jest nadal znacznie większe niż w pozostałych miesiącach?

Grudzień i listopad to czas zdecydowanie największych obrotów, organizujemy wtedy również różne festiwale zakupowe, jak choćby Dzień Singla (11 listopada) – bardzo popularny także wśród Polaków. Dlatego ruch podczas tych dwóch miesięcy zdecydowanie się zwiększa, szczególnie w porównaniu z pozostałymi.

Odnieśliście ogromny sukces w zasadzie bez marketingu w Polsce. To jednak zaczęło się zmieniać: miały już miejsce pierwsze akcje promocyjne. Czy teraz firma planuje kolejne kampanie?

Jak już wspominałem, Polska jest dla nas jednym z kluczowych rynków, dlatego kontynuujemy akcję promocyjną skierowaną do nowych użytkowników. Myślimy zwłaszcza o młodych klientach, którym chcemy pokazać zalety zakupów na naszym serwisie oraz szerokość oferty. Chcemy też pracować z lokalnymi partnerami, aby w ten sposób promować naszą platformę. Oni lepiej znają specyfikę rynku, różnice w zachowaniach konsumenckich i bardzo zależy nam na takiej perspektywie.

We wrześniu rozpoczniemy kampanię promocyjną w Polsce. Wezmą w niej udział popularni blogerzy i influencerzy, jak Maffashion. Maffashion będzie też naszym ambasadorem na tegorocznym Flesz Fashion Night. Chcemy, aby serwis bardziej kojarzył się z modą, dlatego stawiamy na blogerkę doskonale znaną osobom interesującym się właśnie tym tematem. Nie jest to zwykła reklama. Zależy nam na tym, aby nieco zmienić sposób postrzegania serwisu na tym rynku.

Moda jest już teraz ważną kategorią w zakupach Polaków? Według danych z innych źródeł Polacy chętnie u was kupują nie tylko elektronikę, ale także kosmetyki.

Faktycznie, ubrania to aktualnie jedna z najpopularniejszych kategorii w naszej ofercie. Niemniej w związku z tym, że przekrój naszych klientów jest naprawdę szeroki, choćby w ujęciu wiekowym, nasza oferta jest popularna w szeregu różnych kategorii. To oczywiście sprzęt elektroniczny, ale także kategoria dom i ogród, zabawki, produkty

dla dzieci czy także kosmetyki.

Wyzwaniem dla waszych klientów jest logistyka i długi termin oczekiwania na przesyłkę. Coś się może w tym kierunku zmienić? Może planujecie inwestycje np. we własne centra logistyczne, choćby w Polsce?

Z naszej perspektywy logistyka to jedno z kluczowych wyzwań, jeśli chodzi o rozwijanie operacji w Europie. Chcemy inwestować w rozwój na tym polu. W tym celu mieliśmy spotkanie z przedstawicielami Poczty Polskiej. Chcemy rozmawiać o usprawnieniu systemu dostaw z Chin do Polski. Wasz kraj ma strategiczne położenie, jesteście bramą do Europy, dlatego widzimy wiele możliwości, aby ten system usprawnić. Szukamy także innych możliwości, jeśli chodzi o odbieranie przesyłek w kraju.

Co do własnego systemu dostaw, to obecnie nie mamy planów inwestowania w centra logistyczne, ale chcemy współpracować z firmami posiadającymi takie zaplecze. Usprawnienia w systemie dostaw przesyłek to jeden z naszych priorytetów.

A co z lokalnymi podatkami czy cłami? Wasi europejscy konkurenci i organizacje konsumenckie zwracają uwagę, że nie jesteście uczciwą konkurencją, ponieważ nie płacicie u nas podatków, przez co jesteście tańsi. Na dodatek nie respektujecie praw konsumenckich w UE, co też was premiuje.

AliExpress jest zewnętrzną platformą, za pośrednictwem której indywidualni sprzedawcy i producenci sprzedają produkty konsumentom na całym świecie. Wymagamy od naszych sprzedawców przestrzegania wszystkich lokalnych praw i regulacji obowiązujących na rynkach, na których sprzedają. Ciężko pracujemy nad ochroną naszych konsumentów. Jesteśmy otwarci na informacje od mediów, obserwatorów i obrońców praw konsumenckich, tak abyśmy mogli stale poprawiać i ulepszać wsparcie dla sprzedawców operujących w naszym serwisie. Krótko mówiąc, ochrona praw konsumenckich jest dla nas ważna i spójna z naszą ideą stawiania klienta na pierwszym miejscu.

Jaka część waszych przesyłek podlega ocleniu?

AliExpress jest zewnętrzną platformą, za pośrednictwem której indywidualni sprzedawcy i producenci bezpośrednio sprzedają produkty konsumentom na całym świecie. Podmioty, które korzystają z naszego serwisu, są odpowiedzialne za przestrzeganie praw i regulacji, którym podlegają ich transakcje, włączając w to regulacje dotyczące obrotów, podatków czy deklaracji celnych w kontekście transakcji zawieranych przez sprzedających i kupujących.

Jak Polacy płacą za zakupy? Wolą tradycyjne metody, jak przelew lub karta, czy może rozwiązania mobilne?

Dla kupującego w internecie system płatności to podstawa doświadczenia zakupowego. Do tego w zasadzie każdy rynek ma specyficzne uwarunkowania i przyzwyczajenia – w Polsce także. Dlatego mamy tu lokalne partnerstwa z takimi operatorami jak Przelewy24.pl oraz PayU. Widzimy także rosnącą popularność nowych metod, jak choćby BLIK. Te dwie metody doskonale się uzupełniają. Po tym widać, że otwieramy się na globalne rozwiązania, ale jesteśmy też otwarci na lokalne partnerstwa i taki model się doskonale się sprawdza.

Na jakich rynkach jako AliExpress się skupiacie?

Polska jest dla nas jednym z kluczowych rynków. Tak jak wspominałem, jest dla nas pewnego rodzaju bramą do innych rynków europejskich i widzimy tu wielki potencjał. Inne ważne dla nas rynki europejskie to Rosja, Hiszpania oraz Francja.

AliExpress chce wyjść poza ofertę chińskich producentów?

AliExpress zaczynało, pomagając chińskim producentom w sprzedawaniu ich produktów na całym świecie, teraz wychodzimy dalej i staramy się rozszerzać ofertę także o towary od nowych producentów. Aktualnie prowadzimy projekt w czterech krajach – Włoszech, Hiszpanii, Rosji i Turcji – w ramach którego firmy z tych państw mogą się zarejestrować i za pośrednictwem AliExpress docierać ze swoją ofertą do klientów w dostępnych regionach. Wśród nich tureckie produkty, obecnie głównie w kategorii modowej, są już dostępne w Polsce i z zadowoleniem zauważamy, że Polska znalazła się na trzecim miejscu pod tym względem. Będziemy dalej rozwijać tę kategorię i asortyment tureckich marek, aby spełnić potrzeby tutejszego popytu.