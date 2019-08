Boom na płatne serwisy. Netflix i Cyfrowy Polsat Go na czele

Wydatki na płatną telewizję urosną w tym roku O 3,15 proc. do 7,17 mld zł – prognozuje firma analityczno-doradcza PMR. Wzrost ten zapewnia sektorowi szybko rozwijający się segment internetowych serwisów subskrypcyjnych (VoD), takich jak Netflix, czy Ipla.

Zdaniem autorów raportu ”Rynek płatnej telewizji i VOD w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na latach 2019-2024” w 2018 roku rynek płatnej telewizji w Polsce warty był 6,95 mld zł, o 3,9 proc. więcej niż rok wcześniej. To jednak nie znaczy, że telewizje kablowe i satelitarne przeżywają boom popularności swoich platform. Główny motor wzrostu jest inny. Poniżej dalsza część artykułu

W ubiegłym roku już za 12 proc. rynku płatnego wideo odpowiadały internetowe serwisy wideo na żądanie (VoD): według wyliczeń PMR uzyskały 854 mln zł przychodu i rosły pod tym względem dynamicznie, bo kwota ta była wyższa o 25 proc. niż w 2017 r.

„Dynamiczny wzrost przychodów operatorów serwisów na żądanie należy łączyć przede wszystkim z rozwojem platform subskrypcyjnych i powiązanym z tym wzrostem liczby abonentów takich usług. Serwisy SVOD przyciągają największą liczbę użytkowników płatnych usług VOD. Oceniamy, że w 2018 r. liczba płatnych subskrybentów (a właściwie RGU – subskrypcji – red.) serwisów SVOD w Polsce wyniosła 2,7 mln, z czego 46 proc. przypada na dystrybucję w kanale operatorskim” – napisali analitycy PMR.

Ich zdaniem, oprócz dwóch dość oczywistych czynników (niskiego stopnia rozpowszechnienia i rozwoju oferty treści premium) Polacy coraz chętniej płacą za treści w internetowej sieci.

W 2018 r. przychody z subskrypcji serwisów SVOD stanowiły 46 proc. wartości polskiego rynku VOD ogółem – wyliczają specjaliści z PMR. Liczba ta nie obejmuje przy tym aktywacji serwisów wykupionych u operatorów telekomunikacyjnych (telewizji kablowych, czy operatorów komórkowych). Po uwzględnieniu zakupu serwisu VoD poprzez operatora okaże się, że wydatki na internetowe seriale i filmy sięgają 718 mln zł (84 proc. całego rynku VoD).

Według PMR, w latach 2019-2024 średnia roczna stopa wzrostu wartości rynku płatnych serwisów VOD w Polsce wyniesie 7,8 proc., a liczba aktywacji płatnych serwisów urośnie o 1,6 mln.

Z pominięciem segmentu VoD, wartość rynku płatnej telewizji w Polsce w 2018 roku oceniana jest na 6,1 mld zł, co oznacza wzrost o 10 mln zł rok do roku. Analitycy PMR oceniają, że jest to efekt stabilizacji baz abonenckich oraz odejścia od walki o abonenta ceną na rzecz treści. „Świadczy to o dużej dojrzałości rynku” – uważają specjaliści PMR.

Ich zdaniem w perspektywie sześcioletniej tak rozumiany rynek wkroczy w okres stagnacji,. a w długim okresie należy – ich zdaniem – spodziewać się stopniowych spadków na rynku. W latach 2019-2024 według prognoz firmy liczba abonentów „tradycyjnej” płatnej telewizji spadać będzie co roku o 0,2 proc., a wartość rynku o 0,1 proc.

PMR przeprowadził badanie ankietowe wśród dorosłych Polaków, aby sprawdzić, które serwisy SVoD są u nas najpopularniejsze. Badanie pokazało, że najwięcej gospodarstw domowych subskrybuje serwis Netflix (25,6 proc.), a drugim pod względem popularności serwisem jest Cyfrowy Polsat Go (19,1 proc.). Trzecie miejsce należy do HBO Go, a czwarte do UPC (13,2 proc.). Na piątym miejscu znalazła się Ipla z wynikiem 11,8 proc. (należy do Grupy Cyfrowy Polsat, podobnie jak Cyfrowy Polsat Go). Tuż za nią plasuje się Player (Grupa TVN/Discovery), z którego korzysta 11,5 proc. gospodarstw domowych, a kolejne serwis Vod.pl (Onet, Grupa RASP). Serwis wideo na żądanie Telewizji Polskiej (TVP VoD) ogląda według tego badania 7,3 proc. gospodarstw domowych, a usługę platformy nc+ – Nc+ Go – 5,2 proc. domostw.

W niektórych domach korzysta się z więcej niż jednego serwisu internetowego. – Z naszych obliczeń wynika, że jest to 1,1-1,3 serwisu SVOD per gospodarstwo – podaje Katarzyna Żychoń, dyrektor marketingu w PMR. Zaznacza, że wynik ten dotyczy stanu na koniec ubiegłego roku. – W ciągu roku dane gospodarstwo mogło na zmianę korzystać z serwisów SVOD różnych dostawców – wyjaśnia.

– Naszym zdaniem na polskim rynku VOD nadal jest miejsce przede wszystkim na nowe serwisy subskrypcyjne, które są najpopularniejszym modelem dostępu do wskazanych usług. Dużo jednak zależy od przypisanego im kontentu, który musi być dostosowany do polskiego widza, uwzględniając dostępność materiałów oraz interfejs platformy w lokalnym języku. Na korzyść nowych serwisów VOD w Polsce na pewno przemawia tendencja użytkowników do rotacji między ofertami poszczególnych serwisów SVOD oraz ich koncentracja na ulubionych produkcjach – mówi nam Katarzyna Żychoń.

Jej zdaniem sprzyja temu specyfika serwisów SVOD, które nie wiążą użytkowników terminową umową z dostawcą usługi oraz posiadają w swojej ofercie unikalne produkcje. Trend ten wprowadza pewną równowagę na rynku SVOD między poszczególnymi graczami i tworzy dodatkową przestrzeń dla nowych dostawców. W związku z tym nie spodziewamy się, aby nowe platformy dynamicznie odbierały użytkowników obecnym już na rynku serwisom SVOD. W latach 2019-2024 PMR prognozuje średnioroczną stopę wzrostu (CAGR) dla użytkowników płatnych VOD w Polsce na poziomie 5,5 proc., a dla samych użytkowników serwisów subskrypcyjnych na poziomie 6,2 proc. .