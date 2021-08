Stare gry wideo jak dzieła sztuki. Biją rekordy na aukcjach

W zeszłym miesiącu anonimowy kupiec wylicytował na aukcji grę „The Legend of Zelda” za 870 tys. dol. Zaledwie dwa dni później rekord został pobity przez kolejnego tajemniczego nabywcę, który za „Super Mario 64” zapłacił aż 1,56 mln dol. Jak podaje Heritage Auction, za tę zawrotną sumę kolekcjoner otrzymał oryginalnie zapakowany 25-letni, świetnie zachowany egzemplarz hitu na konsole Nintendo. Warto wspomnieć, że w 1996 r. za ten tytuł fani cyfrowej rozrywki płacili około 60 dol.

W licytacji udział wzięło 13 anonimowych uczestników, którzy – podobnie jak w przypadku aukcji malarstwa czy starych samochodów – są w stanie wydać krocie, by wejść w posiadanie upragnionego obiektu. Ten ma stanowić element drogocennej kolekcji lub być po prostu świetną inwestycją. Teraz do tego grona przedmiotów dołączają stare gry wideo. I to z impetem, jaki zaskoczył nawet organizatorów takich aukcji. – W najśmielszych snach nie spodziewałam się, że może zostać wylicytowana taka cena – przyznała na łamach „New York Timesa” Valarie McLeckie, dyrektorka w Heritage Auctions.