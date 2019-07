Polka na czele międzynarodowej gałęzi Google’a

Warszawa, Tokio, Tel Awiw, Sao Paulo, Madryt, Londyn, Seul – to siedem miast w których Google zlokalizował swoje kampusy – ośrodki wspierania rozwoju startupów w ponad 125 krajach.

– To wyróżnienie dla roli jaką już teraz pełni Warszawa – stolicy, która może inspirować inne miejsca na świecie i w której powstają startupy o przełomowym potencjale. Jednak to także nowe możliwości dla lokalnego ekosystemu startupowego – rosnąć będzie nasz “know-how”, globalna sieć powiązań i udział w światowej gospodarce cyfrowej – komentuje Hryniewicz-Bieniek.

Nowa dyrektor Google for Startups od 2013 roku była dyrektorem biznesowym Google Polska. Działalnością Google for Startups zarządzać będzie z warszawskiego Campusu Google – tym samym Warszawa staje się centralnym punktem wszystkich światowych programów wsparcia jakie Google oferuje startupom.

Google for Startups to globalny dział firmy, który zajmuje się wspieraniem rozwoju startupów, dostarcza im wiedzy o technologiach Google, a także prowadzi programy akceleracyjne i współpracuje z mentorami, inwestorami i społecznościami przedsiębiorców. Inicjatywy Google for Startups prowadzone są w ponad 125 krajach i obejmują wspólne działania z ponad 50 inkubatorami, akceleratorami i przestrzeniami co-workingowymi.