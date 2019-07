Amerykanie oddłużyli UPC, a Inea urosła

Ponieważ wśród zobowiązań przeważały krótkoterminowe, co jest zwykle niekorzystne dla przedsiębiorstw, już w tym roku Liberty wystosowało do zarządu polskiej firmy zapewnienie, że zamierza ją dalej wspierać finansowo. Wsparcie to jest potrzebne, bo kablówka ma ambitny plan, aby za kilka lat docierać do 6 mln gospodarstw domowych, podczas gdy obecnie to około 3,5 mln. W 2018 r. inwestycje UPC sięgnęły 0,55 mld zł, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. 185 mln zł z tej sumy (kablówki rzadko pokazują jak dużą) UPC przeznaczyło na zakup nowych dekoderów.

W br. Inea nadal zamierza powiększyć przychody do 342 mln zł, a EBITDA do 162,2 mln zł – podał zarząd w sprawozdaniu. W ub.r. rosła także łódzka Toya, założona przez Witolda Krawczyka. Jej przychody powiększyły się rok do roku o 5 proc., do niecałych 186 mln zł. Za to zyski kablówki spadły. Toya należała przy tym do nielicznych podmiotów z branży, które wykazały zysk netto: wyniósł on 7,9 mln zł i był o około 60 proc. niższy niż rok wcześniej.