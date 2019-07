Gorący czerwiec mocno schłodził kina. Na co chodziliśmy?

W ubiegłym roku udział ten wynosił ok. 33,3 proc. i wyprzedziła nas pod tym względem tylko Francja z wynikiem 39,5 proc. (dane European Audiovisual Observatory). Dla porównania: według obliczeń „Rz” na razie w pierwszej połowie roku dziesięć najpopularniejszych polskich filmów kinowych zgromadziło przed ekranami ok. 26 proc. widzów.

Pierwsze miejsce zajęła kolejna część sequela „Avengers: Koniec gry”, która przyciągnęła 1,86 mln widzów. Kolejne dwa miejsca należą do filmów familijnych: „Pokemon detektyw Pikachu” oraz „Aladyn”. Produkcje kierowane do młodszej widowni można znaleźć także na dalszych miejscach. Na czwarte miejsce, po zaledwie jednym weekendzie i pokazach przedpremierowych wskoczyło wspomniane już „Sekretne życie zwierzaków”.

W całym półroczu na pierwszym miejscu pod względem zarówno frekwencji, jak i przychodów jest polska komedia „Miszmasz, czyli kogel-mogel”, którą zobaczyło 2,38 mln widzów. Druga lokata należy do wspomnianego już „Avengers”, a trzecia – ponownie – do polskiej komedii, czyli „Planety singli 3” (1,4 mln widzów). W sumie po sześciu miesiącach (liczonych z pełnymi weekendami, inaczej, niż mówi kalendarz) widownia wzrosła o 5,7 proc., do 28,4 mln, a przychody kas – o 6,2 proc., do 537 mln zł.