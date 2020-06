Pierwszy weekend z kinami za nami. Widzowie nie dopisali

Zaledwie 13 tys. biletów za niecałe 240 tys. zł sprzedały kina w Polsce w ostatni weekend – wynika z danych Boxoffice.pl, dostęp do których uzyskała „Rzeczpospolita”. Było odtwarzanych 35 filmów, a taki rezultat potrafi w takim czasie uzyskać mocno przeciętna produkcja. Był to pierwszy weekend od zamknięcia kin w Polsce, gdy działały multipleksy: dziesięć kin Multikina i sześć Cinema 3D należące do jednej grupy. Wcześniej, jak pisaliśmy, ruszyła sieć Nove Kino i mniejsze studyjne.

Poniżej dalsza część artykułu