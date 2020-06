W Polsce ruszają kinowe multipleksy. Znamy terminy

Od 6 czerwca w Polsce mogą działać kina – mówią przepisy poluzowujące restrykcje wprowadzone przez rząd w związku z epidemią COVID-19. Otwarcie kina nie jest to jednak obowiązek i zdecydowało się na taki krok niewiele kin, głównie te najmniejsze, często prywatne, które nie są uzależnione od repertuaru ze studiów Hollywood.

Teraz to się jednak zmieni. Wiemy już kiedy ruszy w Polsce pierwsza sieć kin wielkoekranowych, czyli tzw. multipleksów.

Jak się okazuje będzie to Multikino należące do grupy Vue Entertainment. Według naszych nieoficjalnych jeszcze informacji część kin Multikino i Cinema 3D otworzy się już w najbliższy piątek – 19 czerwca, a kolejna – po tygodniu.



Z kolei 3 lipca otwarte zostaną kina Cinema City, czyli obiekty należące do jednej z trzech największych sieci w kraju obok Heliosa i Multikina. Najprawdopodobniej tego samego dnia ruszą kina sieci Helios (grupa Agory). Czy wszystkie od razu zależeć będzie od stanu rozmów z galeriami handlowymi.