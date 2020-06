Rusza wyścig kin o wyposzczonego widza. Jakie filmy zobaczymy

Od 6 czerwca w Polsce mogą działać kina – mówią przepisy luzujące restrykcje wprowadzone przez rząd w związku z epidemią Covid-19. Otwarcie nie jest obowiązkowe i zdecydowało się na taki krok niewiele obiektów, głównie te najmniejsze, często prywatne, które nie są uzależnione od repertuaru ze studiów Hollywood. Teraz to się jednak zmieni. Multipleksy szykują się bowiem do startu jeszcze w tym tygodniu.

Wygląda jednak na to, że Vue próbuje wyprzedzić konkurencję nie tylko w Polsce. Jak powiedział Variety.com Tim Richards, szef Vue, w Wielkiej Brytanii kina grupy ruszą 4 lipca, czyli w pierwszym możliwym terminie wskazanym przez rząd. W sumie do tej pory grupa otworzyła już 41 kin w Holandii, Danii i Niemczech.

Cineworld jest właścicielem sieci kin Cinema City, działających także w Polsce. Mają one ruszyć – to już oficjalna wiadomość – 3 lipca.

To dobre wieści dla filmowej branży. Oznaczają bowiem, że nie ma sygnałów, aby dystrybutorzy rozważali ponowne przesunięcia premier. „W związku z tym, że daty premier takich blockbusterów jak »Tenet« czy »Mulan« zostały potwierdzone i odbędą się w nadchodzących tygodniach, Cineworld ma przyjemność ogłosić plany otwarcia kin na niektórych rynkach w czerwcu, a wszystkich kin w lipcu” – powiadomił Cineworld.

Także 3 lipca ruszą kina Helios. Tomasz Jagiełło, prezes Heliosa, przyznaje, że decyzja już zapadła, ale nie chciał podać szczegółowych planów np. co do repertuaru czy cen biletów. Czeka, co zrobi Multikino.