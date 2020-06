Pandemia zmieni układ sił w biznesie. Kto pójdzie na dno?

Pandemia Covid-19 stała się katalizatorem zmian. Bardzo radykalnych. Odczuły to chyba wszelkie możliwe sektory gospodarki. Izolacja, zdalna praca i nauka sprawiły, że przyspieszyła transformacja cyfrowa. Biznes, który dotychczas nie był wystarczająco zwinny i innowacyjny, nie zdołał dostosować się do nowych warunków. Ale kryzys jest również szansą, co udowodniły startupy z branży dronów, druku 3D, a także nowych technologii medycznych czy edukacyjnych.

Ale zmienią się też nasze nawyki. Pandemia pokazała potencjał pracy zdalnej. W efekcie wiele biur pozostanie pustych. – O ile do tej pory standardem była praca zdalna przez jeden dzień w tygodniu, o tyle teraz proporcje te mogą się odwrócić. Wracanie na siłę do starego porządku nie ma sensu. Warto wyciągnąć wnioski z obserwowania efektywności swoich organizacji z ostatnich tygodni i dopracować model działania – twierdzi Jakub Strzemżalski z firmy 7N.

Jednocześnie niemal 70 proc. osób, które przed epidemią planowały zakup dostępu do platform streamingowych, dokonało go w ostatnim czasie, a 23 proc. nadal planuje. Dodatkowo 11 proc. badanych – na skutek obecnej sytuacji – zdecydowało się na nieplanowany wcześniej zakup dostępu do serwisów, takich jak: Netflix, HBO Go czy Amazon Prime. Odporna na zmiany okazała się też kategoria akcesoriów komputerowych – na kupno planowanych produktów zdecydowało się 42 proc. Polaków. Podobny odsetek respondentów deklaruje również, że w okresie pandemii kupili usługi sieci komórkowych.