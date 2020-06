Co oglądamy, słuchamy i czytamy w trakcie pandemii?

Zestawienie najpopularniejszych trendów w czasie epidemii koronawirusa jasno pokazuje, że w tym okresie Polacy znaleźli chwilę dla kultury – w trakcie izolacji przeczytali ponad 50 mln e-stron oraz odsłuchali ponad 7 mln godzin historii w Empik Go.

Wśród cyfrowych książek najczęściej do biblioteki dodawano „Unf*ck yourself. Napraw sie!” Gary’ego Johna Bishopa, reportaż „Ginekolodzy” Izabeli Komendołowicz oraz thriller „Opiekunka” Sheryl Browne. Wśród audiobooków królowały natomiast „365 dni” Blanki Lipińskiej, a także „Pacjentka”, której autorem jest Alex Michaelides oraz oryginalny serial audio Empik Go, „Fucking Bornholm” z udziałem takich gwiazd jak Magdalena Różczka, Leszek Lichota, czy Michał Czernecki.