Warszawskie algorytmy mogą odmienić światowy futbol

Warszawska spółka stworzyła system automatycznego rozpoznawania graczy podczas rozgrywki piłkarskiej. Nowatorski algorytm 60 razy na sekundę odczytuje trójwymiarowe współrzędne aż 20 części ciała każdego gracza, a także samej piłki. Tak zebrane precyzyjne dane używane są do zaawansowanej analityki sportowej. Na podstawie tego typu materiałów np. trener jest w stanie ocenić występy poszczególnych graczy, z kolei klubowym analitykom posłużą do wizualizacji i obliczania prawdopodobieństw poszczególnych zdarzeń i przebiegów gry w przyszłości. Jak się okazuje to może być szczególnie cenne dla branży bukmacherskiej.

Poniżej dalsza część artykułu