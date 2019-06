Gwiazda Youtube`a skazana. Za "żart”

Znany hiszpański Youtuber ReSet postanowił zrobić prank – złośliwy dowcip bezdomnemu. Za 20 euro mężczyzna miał zjeść ciastka Oreo, w których Yotuber zamiast białego kremu umieścił pastę do zębów.

„Żart” się udał, ale pod filmem zaczęły się pojawiać negatywne komentarze, krytykujące ReSeta za mało wybredny dowcip i zwykłe okrucieństwo wobec osoby bezdomnej. Mężczyzna zwymiotował po zjedzeniu spreparowanych ciastek, a Youtuber całą sytuację sfilmował, a następnie opublikował na swoim kanale.

ReSet na początku usiłował dowcipkować i pisał, że być może posunął się nieco za daleko, ale „spójrzmy na to z jaśniejszej strony. Pomogłem mu umyć zęby, nie sądzę, żeby szczotkował je zbyt często od czasu, gdy stał się biedny”.

Po kolejnej fali negatywnych komentarzy patostreamer stwierdził z rozbrajającą szczerością, że gdyby „zrobiłby to normalnej osobie, nikt nie powiedziałby słowa, ale skoro to żebrak, to ludzie narzekają”. Filmik był dostępny przez kilka dni.

19-letni ReSet, którego prawdziwie imię i nazwisko to Kanghua Ren nie spodziewał się, że prank skończy się niezbyt miło dla niego samego. Ponieważ filmikiem zainteresował się hiszpański wymiar sprawiedliwości. Youtuber stanął przed sądem, który uznał go winnym naruszenia moralnej integralności bezdomnego obywatela Rumunii.

Kanghua Ren za film z bezdomnym nakłonionym do jedzenia ciasteczek Oreo z pastą do zębów został skazany na 15 miesięcy więzienia (w zawieszeniu) oraz wypłacenie odszkodowania swojej ofierze w wysokości 20 tys. euro. Przed procesem ReSet chciał zapłacić bezdomnemu 300 euro zadośćuczynienia.

Bardziej dotkliwy dla ReSeta jest chyba sądowy zakaz prowadzenia kanałów na YouTube przez pięć najbliższych lat.

Wygląda jednak na to, że patostreamer się nie przejął wyrokiem, ponieważ po wyjściu z sądu stwierdził, że „ludzie lubią chore rzeczy”.

ReSet – Kanghua Ren jest jednym z 200 najpopularniejszych YouTuberów w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Jego kanał obserwuje 1,1 miliona użytkowników.