Premier: 6 czerwca kina mogą zacząć działać

– Od 6 czerwca wprowadzamy odmrożenie funkcjonowania kin, teatrów, filharmonii, audytoriów w domach kultury czy cyrków. Pod trzema warunkami. To nie obowiązek, to możliwość. Jedni chcą otwierać się jak najszybciej, inni potrzebują czasu – mówił podczas konferencji Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Podał, że obowiązywać będą w kinach dwie zasady: – Wypełniamy pojemność widowni do 50 procent. I nosimy maseczki – to dwa podstawowe wymogi – powiedział. Kina w Polsce są zamknięte od 12 marca.

To dla branży dramatyczny czas. Jak mówi Tomasz Jagiełło, szef Heliosa (grupa Agory), ponieważ nie działają kina w wielu krajach, w tym na największych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone, to dystrybutorzy wstrzymują się z premierami i kina, jeśli mogą działać, to grają starsze filmy.