To już ostateczny koniec polskiego Facebooka

Administrator serwisy NK.pl czyli koncern Ringier Axel Springer rozsyła do użytkowników informację iż z dniem 27 lipca 2021 r. zostanie on zamknięty. Oznacza to wypowiedzenie wszelkich umów zawartych z użytkownikami np. na określone usługi. Więcej informacji w newsletterze nie ma. Również właściciel serwisu nie poinformował o przyczynach takiej decyzji.

