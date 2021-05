Burza wokół polskiej wyszukiwarki twarzy

O budzącej kontrowersje polskiej wyszukiwarce było głośno w Europie już w ubiegłym roku. Teraz rozpisują się na jej temat amerykańskie media. Kontrowersje wokół niej opisał CNN, porównując do amerykańskiej aplikacji Clearview AI pozwalającej na identyfikowanie osób na podstawie bazy 3 mld zdjęć, które ściągnięto z internetu bez zgody właścicieli zdjęć, m.in. z Facebooka i YouTube’a.

O ile jednak Clearview AI udostępniało swój algorytm klientom za opłatą, o tyle polska aplikacja jest darmowa i dostępna dla wszystkich, nie wymaga nawet zalogowania się na stronie. Za dodatkową opłatą (od 29,99 dolara za miesiąc) można uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych narzędzi i funkcji, jak wyświetlenie pełnowymiarowego obrazu. A także do ustawiania alertów, gdy PimEyes znajdzie w internecie nowe zdjęcia twarzy, które według oprogramowania pasują do przesłanego przez użytkownika.