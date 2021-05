Chiński gigant ma kłopoty z powodu… wiersza z IX wieku

Wang Xing, prezes Meituan, opublikował 6 maja na platformie społecznościowej Fanfou wiersz z IX wieku mówiący o cesarzu , który kazał palić książki i został obalony przez dwójkę niewykształconych ludzi. Uznano to za zakamuflowaną krytykę Xi Jinpinga.

Wang usunął więc ten post i 9 maja opublikował wyjaśnienia. Wskazał, że wiersz ten odnosił do swoich konkurentów biznesowych. „Przypomina mi on, że najbardziej niebezpiecznymi rywalami są ci, których się spodziewamy. Alibaba długo obserowała JD.com. W końcu jednak to Pinduoduo pojawiło się znikąd jako jej konkurent” – napisał Wang.