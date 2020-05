Polska platforma do webinarów przeżywa oblężenie za granicą

– W sumie w marcu na platformie ClickMeeting odbyło się ponad 299 tys. wydarzeń, czyli 50 proc. całkowitej ich liczby w całym 2019 r. – podkreśla Dominika Paciorkowska, dyrektor zarządzająca gdańskim startupem. – ClickMeeting w tym momencie cieszy się popularnością, której się nie spodziewaliśmy – pod koniec marca liczba wszystkich kont zwiększyła się o 317 proc. w stosunku do stycznia. Z naszej webinarowej platformy korzystają nie tylko Polacy, choć to 29 proc. naszych klientów, ale też obywatele USA, Rosji, Niemiec czy Brytyjczycy – dodaje.

Polska firma przekonuje, że to, co wyróżnia ClickMeeting spośród innych rozwiązań tego typu, to nacisk na ochronę danych użytkowników oraz bezpieczeństwo spotkań online. – Walutą nie są dane osobowe. Płatność opiera się na miesięcznym abonamencie pobieranym od organizatora spotkania online. Dostęp dla pozostałych uczestników jest bezpłatny. Wrażliwe dane nie są wykorzystywane do innych celów niż świadczenie usług wideokonferencji, czyli nie są przekazywane partnerom zewnętrznym ani stosowane do profilowanych kampanii reklamowych – tłumaczą w ClickMeeting.