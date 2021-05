Polacy porzucają telewizję. Szybko przybywa streamerów

Eksperci wskazują, że streaming staje się w Polsce realną ścieżką kariery, choć nadal zdecydowana większość twórców to pasjonaci. Prawie 57 proc. badanych przyznało, że zaczęło streamować w trakcie pandemii. Ponad 73 proc. z nich robi to z zamiłowania. Datki od widzów dla 41 proc. internetowych twórców to główne źródło dochodu z tej działalności.