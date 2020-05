W pandemii siada psychika. Polski startup oferuje wideoterapie

Polski startup Avigon ruszył z wideoterapiami online. To zupełnie nowa droga dla wsparcia zdrowia psychicznego, która w czasie pandemii koronawirusa zyskuje na znaczeniu. Małgorzata Głowacka-Pędras i Justyna Ryczko, współzałożycielki platformy, podkreślają, że technologie, podobnie jak w innych dziedzinach, umożliwiły dynamiczny rozwój branży psychoterapeutycznej. – Wkraczają one nie tylko w obszar monitorowania wyników, ale i sposobów prowadzenia terapii – tłumaczą.

– To forma niesienia wsparcia specjalistów za pośrednictwem połączenia wideo. Na wzrost popularności wideoterapii z pewnością ma wpływ nowy styl życia i nowy rodzaj konsumenta, jaki on przynosi. Nowe pokolenia przyzwyczajone są do interakcji społecznych z użyciem technologii, to dla nich nie rewolucja, ale standard – tłumaczy Justyna Ryczko, współtwórczyni platformy.