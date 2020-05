Interia przechodzi w ręce Polsatu. Będzie silniejszy w reklamie online

Informacje o rozmowach między dwoma przedsiębiorstwami potwierdziły się w drugiej połowie marca. „Portal internetowy o dużym zasięgu to aktywo, które grupie Polsatu na pewno mogłoby się przydać” – komentował wówczas Dominik Niszcz, analityk Raiffeisen Centrobanku. W marcu telekomunikacyjna spółka otrzymała wyłączność na negocjacje w sprawie zakupu Interii. Wcześniej wśród zainteresowanych wymieniano m.in. Agorę czy Wirtualną Polskę.

Teraz ogłoszono szczegóły transakcji, na którą zgodę musi wyrazić jeszcze Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jej wartość to około 422 mln zł. Jak podano, w przypadku braku zgody regulatora do końca tego roku umowa może zostać rozwiązana. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Telewizji Polsat.

„Jesteśmy polską firmą i jesteśmy dumni z bycia liderem rynku mediów i telekomunikacji w Polsce. Zakup Grupy Interia to kolejna strategiczna inwestycja w rozwój naszej grupy” – stwierdził Mirosław Błaszczyk, prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, cytowany w komunikacie.

W połowie marca Cyfrowy Polsat potwierdził chęć wypłaty dywidendy za 2019 r., a także przeznaczenie do 11 proc. przychodów na nakłady inwestycyjne. Spółki telekomunikacyjne radzą sobie w tym roku lepiej niż większość innych grup. Cyfrowy Polsat to jedna z silniejszych dużych spółek GPW, choć jej notowania od początku roku spadły o 8,5 proc., do 25,56 zł za akcję.