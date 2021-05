Hit czasów pandemii. Walka w sieci z depresją i stresem

Rekordową kwotę ponad 1,6 mld dolarów zainwestowały w ubiegłym roku fundusze venture capital w startupy oferujące aplikacje w segmencie zdrowia i dobrostanu psychicznego (mental health & wellness). To prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej –wynika z danych firmy badawczej Pitchbook. Ten rok powinien przynieść kolejny rekord, bo technologiami, które oferują pomoc w walce ze stresem i wsparcie psychologiczne, coraz bardziej zainteresowani są pracodawcy. Według globalnych badań firmy McKinsey w 2020 r. ponad połowa dużych firm na świecie miała w ofercie pracowniczych benefitów świadczenia z zakresu zdrowia psychicznego.

Ewa Ambroziak, ekspertka ds. zdrowia psychicznego w Human Power, twierdzi, że inwestowanie w programy mental health, konsultacje z psychologiem to obecnie już nie tylko dobra praktyka, ale i konieczność w przypadku świadomych pracodawców.

Pod koniec marca branża zyskała kolejnego jednorożca– Ginger, producenta aplikacji wspierających kondycję psychiczną, który w najnowszej rundzie finansowania zdobył 100 mln dolarów. Większy rozgłos zapewnił sobie BetterUp, kalifornijski startup oferujący technologie do wsparcia zdrowia psychicznego pracowników, który w marcu zatrudnił księcia Harry’ego. Jako chief impact officer, czyli dyrektor ds. wpływu, Harry Windsor ma odpowiadać za promocję „mental fitness”, wspierając rozwój firmy.

Terapia ze smartfonem jak mycie zębów

– Za kilkanaście lat medytacja będzie dla ludzi tak naturalnym nawykiem jak mycie zębów – przewiduje Igor Pielas, założyciel i prezes startupu Activy. Do flagowej aplikacji Activy, motywującej do regularnej aktywności fizycznej poprzez wyzwania sportowe, Pielas dodał niedawno kolejną – Mindy, która pomaga wzmacniać kondycję mentalną. – Stawiamy na sprawdzone, naukowe podejście do mindfulness – przekonuje szef Mindy, która obok praktyk medytacji i mindfulness oferuje też nagrania relaksacyjne i minipodcasty z obszaru mental health.