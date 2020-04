Prezes UKE na tarczy? Nocna poprawka i może się pakować

Według Ministerstwa Cyfryzacji aukcja ma wady prawne, co może być wykorzystane w przyszłości do podważania jej rozstrzygnięć.

Zdaniem prezesa UKE o bezpieczeństwie sieci można zadbać w osobnych przepisach, zamiast wprowadzać je do treści rezerwacji pasma. Przyznaje, że w innym wypadku trzeba by aukcję zacząć od nowa. To zaś – ostrzega – oznaczałoby, że w tym roku częstotliwości 3,6 GHz nie mogłyby posłużyć do uruchomienia sieci 5G, w zgodzie z Europejską Agendą Cyfrową.