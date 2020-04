Technologiczny kombajn do walki z wirusem

Za takim swoistym kombajnem stoi Nanovo – startup działający w branży nowoczesnych rozwiązań komunikacji cyfrowej. Firma, która specjalizuje się m.in. w ekranach do wyświetlania treści w przestrzeniach handlowo-usługowych, teraz włącza się do walki z koronawirusem. Jej automat w czasie epidemii, po zluzowaniu rygorów dotyczących izolacji, może stać się stałym elementem wielu miejsc publicznych.

Nanovo Care Station, bo tak nazywa się to rozwiązanie, w dobie walki z koronawirusem może stać się również narzędziem do wyświetlania informacji na temat liczby klientów przebywających w placówce, wysyłania do kierownika obiektu informacji o pojawieniu się osoby z gorączką czy prezentacji treści edukujących o zasadach bezpieczeństwa. To jednak nie wszystko. Ów technologiczny kombajn, dzięki integracji modułów IoT, geolokalizacji oraz detekcji ruchu, może wspierać również kontrolę przepływu osób. – Nanovo Care Station jest przeznaczone dla szerokiego spektrum miejsc. Znajdzie swoje zastosowanie w sieciach handlowo-usługowych, sprawdzi się na rynku nieruchomości komercyjnych: w biurach czy hotelach. To także produkt dla fabryk, sprawdzi się też w obiektach pożytku publicznego – wylicza Dariusz Sobczak.