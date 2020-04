Polacy stworzyli mobilny szpital w walizce

Mediguard, startup z branży telemedycznej, oraz Śląski Park Technologiczny wprowadzają specjalną ogólnopolską platformę do monitorowania osób w czasie pandemii koronawirusa. System może obsłużyć od 200 tys. do kilku milionów kont użytkowników (m.in. pacjentów). Jak podkreślają twórcy rozwiązania, wdrożenie i szkolenia odbywają się zdalnie. Platforma uzyskała już pozytywną opinię ekspertów rządowego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Mediguard Technologies działa od 2013 r. Za startupem stoi Tomasz Kościelny, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, który doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii zdobywał w branży bankowej i ubezpieczeniowej. W 2014 r. rozpoczął pracę nad tworzeniem platformy telemedycznej, nowoczesnego narzędzia do zbierania, monitorowania i diagnostyki stanu zdrowia. Dzisiaj to dojrzały system pozwalający na komunikację i transmisję wyników badań w relacji lekarz–pacjent. Platforma komunikuje się za pomocą przenośnych urządzeń diagnostycznych (np. ciśnieniomierza, glukometru, wagi, termometru, EKG, KTG, spirometru) i automatycznie wysyła wyniki pomiarów na elektroniczną kartę pacjenta w placówce medycznej.