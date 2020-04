Oblężenie e-sklepów trwa w najlepsze. Co jest na topie?

Zamknięcie większości stacjonarnych sklepów, poza spożywczymi czy drogeriami, spowodowało, że Polacy masowo ruszyli na e-zakupy. Już marzec dał doskonałe rezultaty, co pokazują dane systemu płatności Paybynet zarządzanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

– Przyjemność chodzenia po centrach handlowych zastąpiliśmy zakupami online. W marcu w systemie Paybynet w stosunku do lutego odnotowaliśmy wzrost liczby transakcji o ponad 21 proc. – mówi Przemysław Soboń, dyrektor linii biznesowej płatności internetowe w KIR. – Liczba transakcji w lutym 2020 r. wobec analogicznego miesiąca w 2019 r. wzrosła o 39 proc., natomiast w marcu tego roku w stosunku do marca ub.r. była wyższa o 68 proc. W kwietniu spodziewamy się kolejnych zwyżek – dodaje.

– Także kilkudziesięciokrotnie rosła żywność, jak kasze, makarony i przetwory, oraz akcesoria sportowe przydatne w domowym sporcie czy wyposażenie domowego biura. Spadły za to niektóre kategorie, choćby związane z podróżowaniem, motoryzacją czy aktywnym uprawianiem sportu poza domem – dodaje.

Allegro zauważa też napływ nowych sprzedawców – wielu to firmy, które dotąd nie sprzedawały online, ale ponieważ teraz to jedyna opcja w wielu sektorach, to zmieniają strategię. – W ciągu ostatnich czterech tygodni na platformie zarejestrowało się dwukrotnie więcej nowych firm niż przed pandemią – mówi Damian Zapłata.