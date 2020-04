Świetne wyniki Netfliksa. Aktorzy wrócą na plan po testach na Covid-19

– Nie przychodzą nam lekko słowa „zgadnij” i “zgadywanie” – powiedział późno wieczorem we wtorek Reed Hastings, prezes Netfliksa. Teraz padają z jego usta te wyrazy, bo mimo bardzo dobrych wyników finansowych za pierwszy kwartał br. i skokowego przyrostu abonentów platformy, w firmie nikt „nie potrafi powiedzieć, co się wydarzy”. “Przez ponad 20 lat naszej historii, przyszłość nie wyglądała nigdy tak nieprzewidywalnie i niepewnie” – napisał Hastings w liście do inwestorów.

