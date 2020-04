Wszyscy pracownicy Amazona przejdą test na Covid-19

W czwartek Jeff Bezos wysłał coroczny list do udziałowców, w którym podsumowuje bieżące działania i plany koncernu. Jak się można domyślić, tym razem list był poświęcony przede wszystkim problemom (i szansom) związanym z koronawirusem. Bezos wymienił środki ostrożności, jakie podjął gigant e-handlu, by zadbać o zdrowie pracowników i ograniczyć rozprzestrzenianie koronawirusa, w tym zamknięcie mniej istotnych na ten czas usług, jak Amazon Books, Amazon 4-star czy Amazon Pop Up.