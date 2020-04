Kieszonkowy tester z Wrocławia szybko wykryje koronawirusa

Wrocławska spółka, którą kieruje Miron Tokarski, chce wprowadzić swoje rozwiązanie – Genomtec ID – do laboratoriów i gabinetów lekarskich. Chodzi o mobilny zestaw do diagnostyki, który już dziś byłby niezwykle przydatny. Za jego pomocą można będzie bowiem wykrywać m.in. koronawirusy. Ale możliwości ma mieć znacznie większe. Idea jest taka, by automat w ciągu 15–20 minut rozpoznawał najróżniejsze patogeny, nie tylko wirusy, ale także bakterie i grzyby. Ma być tani i szybki.

Genomtec ID to urządzenie wielkości smartfona. Tokarski – absolwent Wydziału Farmaceutycznego i doktorant z dziedziny biologii molekularnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także autor czterech patentów w zakresie przełomowych rozwiązań diagnostycznych – przekonuje, że po wprowadzeniu na rynek polskie urządzenie będzie najszybszą i najbardziej precyzyjną metodą testowania. Także w przypadku chorób zakaźnych, jak koronawirus. Działanie urządzenia oparte jest na tzw. amplifikacji i detekcji specyficznych fragmentów DNA i RNA.

Genomtec wykorzystuje autorską technologię SNAAT. Dzięki niej diagnostyka prowadzona jest w stałej temperaturze, co oznacza, że nie ma potrzeby podgrzewania i schładzania testu. To zaś może skrócić badanie nawet do 15 minut przy zachowaniu niemal 100-proc. precyzji. – To standard niedostępny obecnie na świecie – zaznacza prezes spółki.